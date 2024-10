Dai prof precari possibile mina sui conti pubblici

Un altro ostacolo si profila all’orizzonte per i conti pubblici italiani e riguarda i precari della scuola. Perché a una vecchia contestazione da parte di Bruxelles ancora non del tutto risolta (quella dell’eccessiva reiterazione, oltre i 36 mesi di durata, dei contratti a termine per reclutare i supplenti, ndr) il deferimento della Commissione Ue notificato ieri ne aggiunge una nuova: la loro discriminazione salariale rispetto ai prof di ruolo.

Sebbene sia al momento difficile individuare con precisione...