Dal Consiglio di Stato no a Zaia sul rinvio delle regionali in Veneto

Niente da fare per l’ultragovernatore leghista del Veneto Luca Zaia, già al suo terzo mandato: dovrà lasciare la presidenza in autunno, quando torneranno al voto le regioni che hanno votato nell’autunno del 2020 invece che nella primavera per via del Covid. Zaia, forte della legge regionale che prevede la sola finestra primaverile per le elezioni, puntava a proseguire fino al 2026 in modo da presiedere alle Olimpiadi invernali. Ma il Consiglio di Stato, sollecitato dallo stesso Zaia, ha fatto arrivare...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi