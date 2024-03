Dal Mef nuovi controlli sul rischio frodi nel Pnrr

Conflitto di interessi e duplicazione dei finanziamenti. La Ragioneria generale dello Stato stringe nuovamente i bulloni sui controlli relativi agli investimenti del Pnrr, per provare a prevenire due delle patologie più rischiose: la mancata parità di trattamento quando si tratta di selezionare i progetti, e la sovrapposizione fraudolenta fra i finanziamenti coperti dalle risorse comunitarie di Next Generation Eu e altre fonti, per massimizzare le entrate. Lo fa con una ricca serie di check list ...

