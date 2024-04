Tari, la categoria per le attività non è applicabile alle pertinenze abitative

Non è possibile applicare alle pertinenze delle abitazioni la categoria Tari prevista per depositi e autorimesse delle utenze non domestiche, essendo vietato ai Comuni intervenire sul presupposto della tassa determinando una modifica della fattispecie imponibile.

È quanto affermato dalla Cassazione con un decreto del 19 aprile 2024 che definisce il giudizio secondo la proposta del relatore, applicando le regole della riforma Cartabia, ritenendo illegittimo il regolamento comunale Tari nella parte ...