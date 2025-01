Dall’Aran il vademecum per le elezioni Rsu di aprile

Arrivano dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni le indicazioni operative per gestire le operazioni di voto per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) del personale non dirigenziale che si terranno nei giorni 14, 15 e 16 aprile.

Le istruzioni sono contenute all’interno della circolare n. 1/2025 diffusa l’Aran direttamente sulle pagine del proprio sito istituzionale.

Il documento, che nasce dall’impegno assunto in sede di sottoscrizione del protocollo...