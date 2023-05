Danni da movida, Comune tenuto a risarcire i residenti di Federico Gavioli

L'ente ha autorizzato le attività in centro storico senza adottare misure contro il problema degli schiamazzi notturni









La movida notturna potrebbe costare al Comune che ha autorizzato le attività in centro storico e non ha preso le misure adatte per risolvere il problema degli schiamazzi notturni: i residenti che non riescono a dormire di notte per i rumori hanno diritto a essere risarciti dal Comune per i danni subiti.

La Corte di cassazione con la sentenza n. 14209, del 23 maggio 2023, ha accolto il ricorso di due residenti disturbati proveniente dai pub, ben oltre l'orario di chiusura.

Il Tribunale aveva accolto...