Danno erariale alla giunta che assume nello staf del sindaco un dipendente dello stesso ente in aspettativa di Corrado Mancini

Si poteva risolvere con un provvedimento organizzativo interno di assegnazione all’ufficio e di individuazione delle mansioni per un periodo non superiore alla durata del mandato del sindaco

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







È fonte di responsabilità erariale, nel caso di specie per il sindaco e i componenti della giunta, in solido tra loro a titolo di dolo, per il segretario generale e il responsabile finanziario in via sussidiaria a titolo di colpa grave, la riorganizzazione dell’ufficio di staff del sindaco e della successiva preposizione a quell’ufficio di dipendente del medesimo Comune collocato in aspettativa, riconoscendo allo stesso un trattamento economico parametrato a quello dirigenziale.

Nel caso in esame, nella sentenza n. 114/2023 della Sezione giurisdizionale per il Veneto, il lavoratore era dipendente del Comune, da ultimo con la qualifica di istruttore direttivo cat. D5, e, quindi, già titolare di un rapporto di lavoro dipendente con l’ente. La sua collocazione nel neocostituito ufficio di staff del sindaco, quindi, non avrebbe dovuto richiedere altro che un mero provvedimento organizzativo interno di assegnazione all’ufficio e di individuazione delle relative mansioni per un periodo non superiore alla durata del mandato del sindaco. Di conseguenza viene contesta la violazione dell’articolo 90 del Tuel sotto due distinti profili: da un lato, l’inserimento del lavoratore nell’ufficio di staff del sindaco non sarebbe potuta avvenire con lo strumento del contratto a tempo determinato (previa messa in aspettativa), in quanto trattavasi di soggetto già dipendente dell’Ente e, dall’altro lato, non avrebbe potuto essere riconosciuta allo stesso una indennità parametrata a quella dirigenziale, in difetto di proporzionalità rispetto alla professionalità e alle mansioni del dipendente.

Il Collegio giudicante sostiene che a tale ufficio, secondo la norma, possono essere assegnati dipendenti dell’ente («costituiti da dipendenti dell’ente») o, in alternativa, soggetti esterni all’organico dell’ente («collaboratori») che di quest’ultimo entrano a far parte («assunti con contratti a tempo determinato»), previo collocamento in aspettativa senza assegni nel caso in cui detti soggetti fossero dipendenti di altra amministrazione. Il legislatore, infatti, ha voluto innanzitutto che gli uffici di staff siano incardinati nella struttura amministrativa dell’ente, alla cui autonomia organizzativa e regolamentare è lasciata la preventiva determinazione della composizione in termini di dotazione organica e categorie professionali.

Trattandosi di organico dotazionale la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è possibile, e in verità necessitata, allorchè il soggetto individuato non sia già dipendente dell’ente, poiché, qualora ricorra, invece, il caso opposto, il rapporto di lavoro subordinato è già costituito e il soggetto risulta già incardinato nell’organico dell’ente.

I magistrati veneti evidenziano come la possibilità di utilizzare lo strumento del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato non si ponga come mera alternativa all’utilizzo di personale già in servizio presso l’ente, ma come scelta residuale, subordinata alla previa verifica dell’assenza di personale idoneo all’interno della dotazione organica dell’ente. Tale condizione costituisce, quindi, l’ulteriore, indefettibile, presupposto per il ricorso all’assunzione di professionalità esterne, onde evitare effetti espansivi della spesa non giustificati da benefici diretti in favore della collettività (Sezione giurisdizionale della Calabria n. 72/2020).

Benchè a detti uffici sia riservata l’attività di supporto all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo che la legge assegna agli organi politici dell’ente e sia preclusa, pertanto, ogni attività di tipo gestionale in applicazione del principio di separazione tra funzioni politiche e di amministrazione, il personale che è addetto rientra nella dotazione organica dell’ente. Ciò comporta che, sul piano finanziario, la relativa spesa dev’essere computata sia ai fini della verifica del generale tetto di spesa per il personale, sia ai fini della verifica del rispetto del tetto di spesa per i contratti di lavoro flessibile e che, quanto all’aspetto sostanziale, al dipendente si applichi il contratto collettivo nazionale per il personale del comparto delle autonomie.

Alla luce del quadro così delineato la sequenza procedimentale «collocamento in aspettativa - assunzione con contratto a tempo determinato» del lavoratore e la sua assegnazione all’ufficio di staff del sindaco si pone in contrasto con la chiara lettera dell’articolo 90 del Tuel.