Debito, spesa per interessi record da 1.398 euro a testa di Gianni Trovati

Italia prima in Europa per la spinta dei tassi al rialzo che porta il costo delle cedole BTp sale al doppio della media Ue sia in termini pro capite sia in rapporto al prodotto interno lordo









Il Def 2023 da ieri all’esame del Parlamento prospetta una netta correzione dei conti per i prossimi anni, che conferma il ritorno dell'avanzo primario dal 2024 e lo conduce nel 2026 a un livello, il 2% del Pil (circa 45 miliardi) che non si vedeva da quel 2012 in cui il governo Monti mise sul piatto gli ingredienti di una cura da cavallo per portare i nostri conti pubblici lontani dall’area criticissima in cui erano finiti.

La ragione di questa «scelta», in larga parte obbligata, è nei numeri. E ...