Accrual, gradualità e tempistica differenziata

Nella nota tematica del Servizio Studio Dipartimentale n. 148/2025, è delineato il possibile percorso per l’introduzione del nuovo assetto contabile che prevederà una gradualità/tempistica differenziata in funzione della distanza fra il corrente assetto contabile e il nuovo sistema contabile Accrual unico. In proposito sono stati identificati sei diversi ambienti contabili e altrettanti percorsi differenziati in termini di tempistiche per la graduale implementazione: il bilancio dello stato (ministeri...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi