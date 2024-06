Debito tributario Imu, «prestazione in luogo dell’adempimento» sotto la lente della Corte conti

La sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Emilia-Romagna, con il parere n. 36/2024, ritiene che non sia sostanzialmente possibile il ricorso da parte dell’ente, al fine di sostituire un debito tributario Imu con l’acquisizione di un immobile, alla “prestazione in luogo di adempimento” prevista dall’articolo 1197 del codice civile. La delibera è una vera e propria rassegna sull’applicabilità ai debiti tributari dei vari istituti possibili, dalla datio in solutum (articolo 1197 del...

