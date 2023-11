Decadenza dei consiglieri comunali per mancata partecipazione alle sedute: decide il consiglio di Manuela Sodini

Il consigliere può far valere le cause giustificative delle assenze anche fornendo documenti probatori

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La decadenza dei consiglieri comunali per mancata partecipazione alle sedute consiliari è volta a sanzionare comportamenti negligenti dai quali possano derivare disagi all’attività dell’organo, la cui valutazione è rimessa al consiglio; il consigliere può far valere le cause giustificative delle assenze anche fornendo documenti probatori. Questa, in sintesi, la massima contenuta nel parere reso dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero dell’Interno.

Il parere nasce dalla richiesta formulata dal sindaco di un Comune in ordine alla decadenza di un consigliere comunale che è stato presente a solo due sedute consiliari, risultando sempre assente nelle altre quattordici riunioni tenutesi a decorrere dalla sua elezione; specificando che per tre sedute, di cui due consecutive, non ha addotto alcuna giustificazione in merito all’assenza, solo in un’occasione ha comunicato di essere assente per motivi di salute, mentre le ulteriori assenze sono state giustificate, in prevalenza, per impegni lavorativi. Inoltre, il sindaco ha riferito che il consigliere in questione ha comunicato di essere assente alle sedute in quanto si era trasferito all’estero già da tempo. Stante il quadro sopra rappresentato, il sindaco chiede se sia legittimo l’avvio del procedimento di decadenza da comunicare al consigliere interessato ai sensi dell’articolo 7 della legge 241/1990, tenuto conto della genericità delle giustificazioni addotte.

Prima di tutto nel parere viene richiamato l’articolo 43, comma 4, del decreto 267/2000 (Tuel) che in ordine alla decadenza per mancata partecipazione alle sedute consiliari demanda allo statuto comunale l’individuazione delle specifiche cause e le relative procedure, «garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative». Dunque, spetta allo statuto dell’ente disciplinare la procedura di verifica della condotta del consigliere comunale nell’ipotesi di una sua reiterata assenza alle sedute. Precisa a seguire il parere, che nell’esaminare le cause di decadenza, occorre attenersi ai criteri di restrittività ed estremo rigore, criteri doverosi laddove sia in gioco una carica pubblica elettiva.

Vengono poi richiamate pronunce della giurisprudenza amministrativa che in riferimento alla decadenza del consigliere comunale si sono espresse affermando che l’istituto è volto a sanzionare comportamenti negligenti dei consiglieri dai quali possano derivare disagi all’attività dell’organo. Al consigliere comunale deve essere riconosciuta, in ogni caso, la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze e di poter fornire eventuali documenti probatori. Per tale ragione gli aspetti garantistici della procedura devono essere valutati con la massima attenzione anche per evitare un uso distorto dell’istituto della decadenza come strumento di discriminazione nei confronti delle minoranze.

Recentemente, il Tar Molise con la sentenza n. 211/2023 ha evidenziato che «… dal quadro normativo e dalla relativa interpretazione giurisprudenziale, improntata a rigore per ragioni di garanzia, è desumibile che la decadenza dalla carica di consigliere comunale possa essere deliberata solo in assenza di validi motivi giustificativi della mancata partecipazione alle assemblee».

Inoltre, in merito all’assenza motivata per questioni di lavoro, la sentenza del Tar Campania n. 5884/2021, nell’esaminare un caso di decadenza, ha rilevato che l’ente, nella proposta di decadenza approvata, ha ritenuto la motivazione addotta dall’interessato non sufficiente per la «genericità delle cause giustificative delle assenze, perché legate ad attività “ordinarie” e non eccezionali di lavoro, rispetto alle quali il TUEL prevede specifici permessi idonei proprio ad assicurare la presenza assidua ai lavori del Consesso ed a garantire, quindi, lo svolgimento del mandato elettorale nel rispetto della fiducia attribuita ad ogni singolo Consigliere dai cittadini». Infatti, gli articoli 79 e 80 del Tuel prevedono per il consigliere lavoratore dipendente il diritto ad assentarsi dal lavoro con permesso retribuito per la partecipazione a ciascuna seduta del consiglio comunale.

Nel caso in esame, conclude il parere, il procedimento di decadenza del consigliere potrà essere avviato qualora sussistano i presupposti previsti dal quadro normativo e giurisprudenziale richiamato.