Decreto alluvioni, 2 miliardi per famiglie e imprese di Flavia Landolfi e Manuela Perrone

Torna il superbonus su condomini e villette, Cig emergenziale, smart working per la Pa e una tantum agli autonomi - Meloni: «Ecco le prime importanti risposte»









Cassa integrazione «emergenziale» per i dipendenti di tutti i settori produttivi fino a un massimo di 90 giorni, con un plafond di 580 milioni di euro. Smart working per i lavoratori della Pa, e per chi non fosse in condizione di lavorare in modalità agile l’assenza sarà considerata a tutti gli effetti servizio fino al 31 agosto. Un contributo una tantum da 3mila euro per gli autonomi costretti a interrompere l’attività, con uno stanziamento di 298 milioni. Versamenti tributari e contributivi sospesi...