Decreto bollette, stop alla norma che stabilizza i ricercatori della Sanità di Marzio Bartoloni

La misura bocciata perché manca la copertura. Oggi il via libera della Camera









Niente stabilizzazione per oltre un migliaio di ricercatori precari che lavorano nel mondo della Sanità: dagli Irccs (gli ospedali super specializzati anche nella ricerca) agli Izs (gli Istituti zooprofilattici sperimentali). Per assumere questo piccolo esercito di cervelli che hanno alle spalle anche 20-30 anni di precarietà non c’è infatti la copertura necessaria come sottolineano i rilievi della Ragioneria generale dello Stato: per questo la misura - prevista da un emendamento al decreto bollette...