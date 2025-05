Indennità per specifiche responsabilità, sanzioni disciplinari, ricostituzione e conservazione del posto di lavoro: i chiarimenti dell’Aran

Continua senza sosta l’attività dell’Aran di aggiornare la propria banca dati degli orientamenti applicativi sul contratto nazionale di lavoro del comparto delle funzioni locali sottoscritto il 16 novembre 2022.

Le tematiche affrontate sono tante e svariate: si passa dall’indennità per specifiche responsabilità, al trattamento economico in caso di sanzione disciplinare, per finire alla ricostituzione e conservazione del posto di lavoro.

Spetta alla contrattazione integrativa stabilire se applicare, ...