Decreto Pa, ecco la sciarada sblocca- stipendi per gli enti locali

È arrivato a tarda sera dopo un’altra giornata di battaglie su riformulazioni e coperture l’emendamento sblocca stipendi per i dipendenti di Regioni ed enti locali, inserito in corsa nella legge di conversione del decreto Pa atteso in Aula alla Camera da martedì prossimo dopo la chiusura dei voti in commissione.

Nella sua formulazione finale, il testo è una sciarada di comprensione non immediata...