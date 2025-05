Decreto Pa, sulla ripartizione dell’incremento del fondo accessorio viglia l’organo di revisione

Con il via libera definitivo del Senato al Decreto Pa, il legislatore si prefigge l’obiettivo di riequilibrare un gap retributivo tra amministrazioni centrali e periferiche, attraverso, negli enti locali, l’incremento del salario accessorio che può raggiungere un valore massimo, comprensivo delle risorse destinate ai titolari di elevata qualificazione, pari al 48% della spesa 2023 per gli stipendi tabellari del personale non dirigente

L’aumento retributivo deve essere finanziato con risorse proprie...