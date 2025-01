Demolizione inevitabile per i campi sportivi realizzati su terreno agricolo

Non sanabile il campo da calcetto e quello da padel realizzati in area a uso esclusivo agricolo. È quanto emerge da una sentenza del Tar di Latina, la numero 45/2025, in merito al ricorso di una persona cui l’amministrazione comunale aveva ordinato la demolizione di una serie di opere in area agricola: camminamento in brecciato, area parcheggi in suolo agricolo, campo da padel e campo di calcetto in disuso. Sul suolo agricolo era stato sistemato cemento, asfalto e manto erboso.

La vicenda era iniziata...