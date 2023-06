Detrazioni ordinarie, niente cessioni bloccate per i piani già approvati di Pierpaolo Ceroli e Stefano Cingolani

I confini della deroga prevista con la conversione del decreto legge 11/2023









Il decreto Blocca cessioni (Dl 11/23, come modificato in conversione) ha introdotto una serie di deroghe che consentono di continuare a fruire dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d'imposta. Non mancano, però, i dubbi interpretativi. In particolare, l'articolo 2, comma 2, fin dalle prime righe si autoproclama come riferito alle «opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto legge n. 34 del 2020», e dovrebbe perciò contemplare le...