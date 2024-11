Deve pagare i danni da perdita di chance la Pa che sbaglia l’aggiudicazione

In caso di provvedimento di aggiudìcazione illegittimo si configura in capo alla stazione appaltante una responsabilità da «atto amministrativo illegittimo», di natura aquiliana di cui all’art. 2043 cod. civ. . L’operatore economico avrà diritto a un risarcimento del danno da «perdita di chance» a causa di un comportamento illegittimo della stazione appaltante che esercita in modo scorretto la propria funzione: la partecipazione ad una gara consente al concorrente di acquisire una posizione di vantaggio...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi