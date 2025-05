Digitalizzazione dei pagamenti con Siope+ e allineamento Pcc, Comuni in prima linea

Digitalizzare i processi della pubblica amministrazione per facilitare il rispetto dei tempi di pagamento. Va in questa direzione il progetto di digitalizzazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazione attraverso Siope +. IFEL con Anci, Ragioneria generale dello Stato, Agid, UPI e Banca d’Italia hanno presentato, ieri, alla Camera dei Deputati i progressi attraverso la sperimentazione del progetto in corso anche alla luce delle riforme connesse all’attuazione del Pnrr. «I Comuni ci sono e tramite...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi