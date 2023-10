Dirigenti locali, premi extra se l’ente attua il Pnrr di Gianni Trovati

Anche il nuovo contratto dei dirigenti di Regioni ed enti locali prova ad alimentare lo sforzo collettivo della Pubblica amministrazione nell’attuazione del Pnrr. Nelle prime bozze arrivate sul tavolo del negoziato fra Aran e sindacati si fa infatti largo un possibile «premio Pnrr», in un meccanismo con cui la contrattazione integrativa potrà «correlare l’effettiva erogazione di una quota delle risorse destinate a retribuzione di risultato - anche aggiuntiva rispetto alle risorse precedentemente destinate - al raggiungimento di uno o più obiettivi d’impatto rilevanti e oggettivamente misurabili»; obiettivi che potranno appunto essere individuati «anche in correlazione con l’attuazione di misure pianificate nel Pnrr», pur senza poter ovviamente sforare i limiti complessivi alle risorse che possono essere destinate al trattamento accessorio.

La norma è una delle molte novità organizzative del nuovo testo, che si preoccupa anche di facilitare il turn over delle competenze con la possibilità di attivare forme di «affiancamento all’ingresso in favore dei dirigenti e dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali neoassunti». L’obiettivo è di «realizzare un sistema strutturato basato sullo scambio delle conoscenze e delle competenze» fra “vecchi” e nuovi dirigenti; obiettivo ambizioso ma indispensabile per una Pa che prova a cambiare.