Disavanzo Regione Sicilia, illegittime le norme in deroga al ripiano

Sono illegittime le norme di attuazione statutaria della regione siciliana che introducono deroghe al ripiano delle quote annuali di disavanzo. La Corte costituzionale, con sentenza n. 120 , ha accolto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione Siciliana, nel corso del giudizio di parifica del rendiconto per l’esercizio finanziario 2021. In questa occasione, il Collegio ha anche ribadito che il giudizio di costituzionalità è autonomo...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi