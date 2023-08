Diventa legge il decreto Pa-bis, si allargano di nuovo le maglie per l'utilizzo dello scavalco di eccedenza di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Approvato ieri in via definitiva il provvedimento che doveva essere convertito in legge entro la fine del mese









L'Aula del Senato ha approvato, nella mattinata di ieri (3 agosto scorso), la fiducia chiesta dal Governo sul decreto Pa-bis (decreto legge 75/2023) nel testo che ha già ricevuto il disco verde della Camera. Il voto a favore è arrivato con 101 sì, 68 no e un astenuto.

È stato così approvato in via definitiva il provvedimento che doveva essere convertito in legge entro la fine del mese e che attende ora la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Il documento, rispetto alla formulazione originaria...