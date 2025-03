Dl casa, ecco come quando si può sanare la chiusura dei porticati

La domanda del lettore: Un immobile indipendente - costruito con licenza edilizia del 1974 e accatastato nel 1982 - presenta un aumento di cubatura, dovuto alla chiusura in corso d’opera dei due porticati progettati. Ė possibile regolarizzare questa situazione con una Scia (segnalazione certificata di inizio attività) in sanatoria, da presentare al Comune in base alla legge 105/2024, di conversione del Dl 69/2024 (decreto Salva casa)?

La risposta dell’esperto: La regolarizzazione degli aumenti...