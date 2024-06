Dl casa: immobili abusivi in vendita, e il Comune incassa

Molti dei fabbricati realizzati abusivamente e “imperdonabili” potranno diventare una risorsa per l’ente locale, nel senso che il Comune potrà, dopo averlo acquisito al patrimonio pubblico, metterli sul mercato e incassare i ricavi (per una quantità pari a due terzi) mentre fino ad oggi doveva spendere soldi e tempo per demolirli. A cambiare le cose è l’articolo 31, comma 5 del Dpr 380, come modificato dal Dl casa, in vigore dal 30 maggio. La norma - espressamente rivolta agli enti locali - prevede...

