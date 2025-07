Dl Infrastrutture, dal Ponte di Messina agli incentivi 2%: tutte le misure

Da nuove misure per il Ponte di Messina al potenziamento degli stoccaggi energetici, dal monitoraggio degli autovelox alla concessione di un anno in più per la circolazione delle auto diesel Euro 5 (limitando poi gli eventuali blocchi solo nelle città oltre centomila abitanti), passando per l’inasprimento delle sanzioni previste per chi mette a rischio la sicurezza ferroviaria (anche) attraversando i binari, senza dimenticare l’introduzione di maggiore flessibilità per le date della stagione balneare...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi