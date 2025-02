Dl Pa, altri 190 milioni annui alle buste paga dei ministeriali

Vale 190 milioni all’anno il fondo creato dal decreto legge sulla Pa per rinvigorire i fondi dei contratti integrativi per i dipendenti ministeriali, e proseguire per questa via sulla strada della «progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori» di questo personale e di quello delle agenzie fiscali.

Gli obiettivi della misura, e soprattutto le cifre che la animano, si leggono nell’ultima bozza, circolata ieri, del provvedimento approvato dal consiglio dei ministri della scorsa settimana...