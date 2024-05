Dl superbonus, il commissario Castelli: tetto 400 milioni in aree sisma non retroattivo

Il fondo da 400 milioni entro i quali potranno essere ancora utilizzati sconto in fattura e cessione del credito del superbonus nelle aree del sisma del Centro Italia e dell’Aquila varrà solo per le pratiche “nuove” successive alla entrata in vigore del Dl superbonus, dunque dal 30 marzo. In sostanza, questo tetto alle risorse non sarà retroattivo, sulle pratiche presentate in precedenza. Lo prevede un emendamento approvato al Dl superbonus in commissione Finanze del Senato, come riferisce il senatore...

