Durata libera (se motivata) per gli incarichi di vertice
Il superamento dei 36 mesi è legittimo anche per le elevate qualificazioni
La durata massima delle assunzioni effettuate sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 110 del Testo unico degli enti locali può superare i 36 mesi, e questo principio si applica anche per quelle extra dotazione organica di cui al comma 2.
Le amministrazioni devono motivare le ragioni che sono alla base del conferimento degli incarichi di elevata qualificazione. Il mancato rispetto di questo principio può essere sanzionato con il risarcimento del danno, ma occorre che il ricorrente dimostri...