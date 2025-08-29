Ecobonus per le finestre esteso ai lavori accessori
La domanda del lettore e la risposta dell’esperto
La domanda del lettore: Sto effettuando lavori di ristrutturazione in una casa unifamiliare. Essi comprendono la sostituzione delle finestre con modelli di pari dimensioni, che rispettano i requisiti per fruire dell’ecobonus. La sostituzione comporta anche interventi di muratura per l’inserimento dei controtelai. I costi relativi ai lavori di muratura possono essere compresi nel massimale previsto per la sostituzione degli infissi? È necessaria un’asseverazione di congruità della spesa?
La ...