La caldaia «ibrida» mantiene l’agevolazione anche per il 2025
La domanda del lettore e la risposta dell’esperto
La domanda del lettore: Per una riqualificazione energetica in un appartamento privato sono stati progettati, nel 2024, interventi che prevedono isolamento, serramenti e un sistema di riscaldamento a pavimento, alimentato con caldaia a combustibile fossile ad alto rendimento, inclusa nell’ecobonus al 65 per cento. Il cliente ha pagato la fattura di acconto entro il 31 dicembre 2024, ma il riscaldamento verrà installato e saldato nel 2025. Installando ora una caldaia, che, a partire dal 1° gennaio...