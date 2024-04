Edifici con fascicolo digitale, in Puglia il test sulla scuola centenaria

È un edificio scolastico vecchio di 100 anni a sperimentare, primo caso in Italia, i vantaggi di “openDBL” («Digital building logbook»), dal nome del progetto internazionale che, grazie a una rete di sensori e a una piattaforma dedicata, è in grado di monitorare, in tempo reale e in modo continuo, le condizioni di un fabbricato anche di grandi dimensioni. L’edificio è il «Giovanni Bosco» di Ruvo di Puglia, nel barese, che festeggia proprio in questi giorni il secolo di vita.

Al progetto “openDBL” ...