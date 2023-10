Edil San Felice, dopo la Borsa una acquisizione nel settore ferroviario di Marco Morino

Nei piani del gruppo di Nola anche la produzione in proprio dei guard rail

Aerial Photo of Busy Construction Site. Residential Building









Edil San Felice, impresa di Nola (Napoli) quotata su Euronext Growth Milan, punta a crescere sia per linee esterne sia per linee interne. Lo dice al Sole 24 Ore l’amministratore delegato della società, Lorenzo Di Palma. L’azienda campana è oggi tra i principali operatori nell’ambito delle manutenzioni autostradali e aeroportuali (pavimentazione delle piste). L’azienda è presente in tutta Italia attraverso 2 stabilimenti operativi a Nola e Bologna e l’impiego di oltre 200 dipendenti. Edil San Felice lavora con i principali operatori e committenti stradali e autostradali italiani, tra i quali: Autostrade per l’Italia, Anas, Aeroporti di Roma, Napoli Salerno Airports (Gesac), Amplia Infrastructures, Tangenziale di Napoli, Movyon, Autostrade Meridionali. La società ha realizzato al 31 dicembre 2022 un valore della produzione pari a 34,3 milioni di euro, in crescita rispetto ai 29,2 milioni registrati al 31 dicembre 2021 (+17,5%). Nel primo semestre 2023, Edil San Felice ha registrato un valore della produzione di 21,5 milioni, un ebita di 5,4 milioni e un ebitda margin del 25,2%. L’obiettivo è chiudere il 2023 a quota 40 milioni di ricavi. Previste anche delle assunzioni: nei prossimi mesi, la forza lavoro dovrebbe salire dagli attuali 240 dipendenti a circa 300.

Spiega Di Palma: «La politica della nostra azienda si riassume in due parole: subappalto zero. Tutte le commesse acquisite dalla società sono eseguite in piena autonomia dai nostri uomini e con i nostri mezzi. Ciò garantisce qualità e sicurezza». Il recentissimo ingresso in Borsa (lo sbarco sul mercato Egm risale al 27 settembre 2023) ha dato ulteriore spinta alla società. Continua Di Palma: «Con il debutto in Piazza Affari abbiamo deciso di mettere in sicurezza il nostro percorso di crescita, attraverso il coinvolgimento di un pubblico di investitori che garantiranno a Edil San Felice ulteriori risorse per continuare a espandersi, sia per linee interne sia esterne, attraverso acquisizioni di società che operano in settori in forte sviluppo». Per quanto riguarda la crescita per linee esterne, Edil San Felice ha un obiettivo: l’acquisizione di una società attiva nel settore della manutenzione di reti e impianti ferroviari, in modo da affiancare alla tradizionale attività di manutenzione lungo strade e autostrade anche quella lungo i binari. Questa società esprime un fatturato di 10-15 milioni di euro, con una marginalità del 30 per cento.

In ambito interno, Di Palma mantiene il riserbo. Ci sarebbe però un progetto dell’azienda per avviare la produzione in proprio di barriere di sicurezza di ultima generazione: si tratterebbe di guard rail più performanti rispetto a quelli attualmente presenti sul mercato, in termini sia di prestazioni tecniche sia per la capacità di contenimento del veicolo nel caso di incidente. Questa nuova business unit potrebbe vedere la luce già a metà del 2024. Osserva Di Palma: «La sicurezza stradale è una delle grandi emergenze del Paese. Purtroppo, alle amministrazioni locali, a cui è affidata la gestione della viabilità ordinaria (oltre 650mila chilometri di strade comunali, provinciali e regionali, ndr), mancano sia i fondi sia le competenze tecniche per avviare una profonda opera di rinnovamento e ammodernamento dei guard rail».