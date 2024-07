Edil San Felice: lavori per 13,6 mln da appalto Politecnico Milano per Bovisa

Nell’ambito di un raggruppamento temporaneo di impresa, Edil San Felice, si è aggiudicato un appalto per l’espansione del Politecnico di Milano per una quota di 13,6 milioni, di cui 6 milioni per lavori relativi alle strade e 7,6 milioni per edifici civili. I lavori - riporta la nota dell’azienda napoletana quotata su Euronext Growth Milan - consisteranno nella realizzazione di cinque edifici destinati ad ospitare uffici di start up, due edifici delle scuole civiche del Comune di Milano, un’area ...

