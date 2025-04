Edilizia, Francesco Agostini eletto segretario generale di Filca Cisl Lazio

Al termine del quattordicesimo congresso della Filca Cisl del Lazio è stato eletto come nuovo Segretario Generale Francesco Agostini, che ha sostituito Attilio Vallocchia, entrato con un incarico alla Filca Cisl nazionale. Agostini sarà affiancato in segreteria da Nicola Capobianco e Giustino Gatti, rispettivamente Segretari Generali di Filca Cisl Roma e Frosinone. Agostini, 50 anni, forte di una lunga esperienza nella Filca Cisl, ha annunciato la volontà di operare in continuità con quanto fatto fino ad ora dalla Filca Cisl Lazio. Nel suo intervento ha evidenziato la necessità di investire nel lavoro sicuro e stabile, sfruttando le ingenti risorse del Pnrr e delle politiche regionali, che continueranno ad alimentare il sistema bilaterale delle costruzioni, per rilanciare il settore attraverso la riqualificazione di imprese ed operai per affrontare le nuove sfide legate alla transizione ecologica e digitale. Ha annunciato che la formazione sarà elemento cardine nelle politiche della Filca Cisl Lazio che ha necessità di sindacalisti preparati, al passo coi tempi, che sappiano intercettare i nuovi bisogni, le nuove esigenze di una società, di un mercato del lavoro in continua evoluzione. Saper interpretare il cambiamento attraverso la concertazione, con soggetti titolari della contrattazione del settore e con le istituzioni, diventa indispensabile per garantire tutele, diritti e il giusto riconoscimento economico ai tanti lavoratori del settore.

«Il tema della sicurezza diventa ancora più centrale nella nostra agenda - prosegue Agostini -: nuovi materiali da costruzione nuove professionalità e l’aumento esponenziale di lavoratori migranti dai paesi del Nordafrica che hanno difficoltà di comprensione della lingua, devono farci riprogrammare la formazione in tema di salute e sicurezza, contestualmente dobbiamo rendere più incisivo il ruolo degli Rlst e degli Rls. Troppi infortuni ancora caratterizzano il nostro settore, nel Lazio 81 incidenti mortali negli ultimi 10 anni , migliaia gravi o gravissimi, tantissimi ai danni degli over 60, ci forniscono un quadro chiaro sulla necessità di abbassare l’età pensionabile di chi opera nel settore delle costruzioni , ci fanno capire che bisogna intensificare le visite ispettive e le sanzioni ai danni di chi non rispetta le regole, di chi non la applica il contratto di pertinenza, di chi fa della sicurezza un elemento prescindibile».

L’azione sindacale della Filca Cisl si fonda sulla contrattazione come strumento principale per migliorare le condizioni di vita e di lavoro, sulla concertazione come metodo per costruire soluzioni condivise con le istituzioni e le imprese e sulla prossimità come impegno quotidiano ad essere presenti nei luoghi di lavoro, accanto ai lavoratori, ascoltandone i bisogni e rappresentandone distanze con competenza e responsabilità. Durante i lavori del XIV Congresso della Filca Cisl Lazio sono emersi elementi importanti su cui si è discusso come l’aumento esponenziale di immigrati nel comparto delle costruzioni laziale, la grande carenza di manodopera qualificata e specializzata, l’aumento sregolato di piccolissime imprese poco strutturate, contestualmente la carenza di imprese qualificate per svolgere e portare a compimento importanti opere richieste dal PNRR e dal Giubileo 2025.