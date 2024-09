Elenco imprese, cancellazione possibile solo con motivazione e contraddittorio

Il provvedimento con cui l’ente appaltante delibera la cancellazione dell’impresa dall’Albo di fiducia dei fornitori deve essere congruamente motivato e non può prescindere dall’instaurazione del contraddittorio con il soggetto interessato per permettergli di manifestare le proprie ragioni. Tenuto conto del rilievo che un provvedimento del genere ha sull’operatività dell’impresa, cui viene preclusa la possibilità di partecipare a un numero indefinito di gare, non è consentito alcun automatismo, anche...

