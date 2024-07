Emergenza idrica, per la Sardegna proclamato lo stato di calamità

In Sardegna scatta l’emergenza idrica e la Regione proclama lo stato di calamità per siccità. Ad annunciarlo è la presidente Alessandra Todde: «Abbiamo una situazione che deve essere gestita su tutti i fronti. Stiamo stanziando risorse straordinarie, quindi sarà assolutamente importante la nostra capacità di gestire questo tipo di problema su tutti i fronti. Stiamo prendendo tutte le misure possibili per superare l’emergenza coinvolgendo sindaci e territori». Le prime richieste di aiuto sono arrivate...

