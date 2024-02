Empoli, in gara il nuovo polo dell’atletica leggera a servizio di scuole e cittadinanza

Edilizia sportiva in gara a Empoli. L’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa ha pubblicato la gara per la realizzazione del nuovo polo sportivo di atletica a servizio delle scuole di via Raffaello Sanzio. L’intervento, dal valore di 5.022.619 euro, consiste nella realizzazione di un complesso utilizzabile anche da tutta la cittadinanza per attività ed eventi sportivi a livello agonistico. In particolare, si prevede la realizzazione di una pista di atletica e relativi spazi per l’attività...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi