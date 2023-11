Ente autonomo Volturno, dal wi-fi ai passaggi a livello al via tre gare per 85,2 milioni di Alessandro Lerbini

Il Comune di Napoli realizza l’impianto di segnalamento della linea tranviaria n. 4 per 21,3 milioni

Nuovi appalti per l’Ente autonomo Volturno dopo quelli della scorsa settimana dal valore di quasi 400 milioni. Ora vanno in gara altre tre opere per un importo complessivo di 85,2 milioni. Il primo appalto prevede i lavori per l’intervento di copertura GSM-Rete Fibra ottica, Wi-fi linee isolate, per 49,3 milioni. Il secondo bando assegna l’ammodernamento e il potenziamento della ferrovia Cumana nella tratta Dazio-Gerolomini-Cantieri. La procedura da 18,8 milioni prevede lo smaltimento della linea...