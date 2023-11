Enti locali, ai dirigenti aumenti da 195 euro e arretrati per oltre 6mila di Gianni Trovati

Ai dirigenti degli enti locali il rinnovo contrattuale prospetta un aumento da 195 euro lordi al mese nelle componenti fisse della busta paga, a cui si aggiungono poi gli incrementi dei fondi per le quote variabili e una serie di aggiornamenti importanti per le indennità specifiche, a partire da quelle destinate ai segretari comunali e provinciali.

La nuova bozza del contratto 2019/21 arrivata ieri pomeriggio sul tavolo delle trattative fra Aran e sindacati specifica i numeri degli effetti retributivi...