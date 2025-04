Eolico, da motivare l’ok contro la Soprintendenza

La rilevanza dell’impatto visivo di un campo eolico costituisce un elemento determinante per il rilascio della autorizzazione, e in tal caso il bene «paesaggio» si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella della semplice perimetrazione fisica del decreto di vincolo.

Lo ha statuito la sentenza n. 1877/2025 con cui il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello dell’Unione di Comuni montani dell’area di Grosseto, ha annullato per insufficienza di motivazione la determinazione favorevole...