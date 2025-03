Comuni, la fuga dei dipendenti: dimissioni +45% in sei anni

Gli anni del turn over al lumicino sono lontani, la riforma delle assunzioni è operativa dal gennaio 2022, i decreti sul Pnrr hanno dato altre spinte ai contratti ma l’organico dei Comuni rimane esangue: oggi nei 7.896 municipi italiani lavorano 341.659 persone, il 27% in meno rispetto ai picchi del 2007, e la dinamica è rimasta piatta negli ultimi due anni nonostante le spinte al reclutamento. Come mai?

