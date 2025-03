Hera, i profitti del 2024 sfiorano mezzo miliardo - Cedola di 15 centesimi

Il gruppo Hera chiude il 2024 con un utile netto di pertinenza degli azionisti che sfiora mezzo miliardo di euro, per la precisione si attesta a 494,5 milioni (+31,8%), e il cda propone all’assemblea un dividendo di 15 centesimi (in crescita del 7,1%). La multiutility bolognese ieri ha diffuso i conti del 2024, che evidenziano anche un margine operativo lordo a 1,587 miliardi (+6,2%) e investimenti operativi lordi per 860,3 milioni (+5,5%), mentre l’indebitamento finanziario netto si attesta vicino...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi