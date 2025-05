Esecuzione, il Tar Lazio spiega quando è possibile scorrere la graduatoria di gara

La recente sentenza del Tar Lazio, Roma, sez. IV-ter n. 7680/2025 – astraendo dal caso concretamente affrontato -, si sofferma sulla fattispecie, prevista nell’articolo 124 del codice, dello scorrimento della graduatoria di merito fornendo delle precise risposte ai Rup circa l’ambito applicativo. In sintesi, lo scorrimento della graduatoria si pone come attività vincolata nel caso in cui ricorrano i casi indicati nell’articolo 124 che, pertanto, si devono ritenere tassativi. Uno scostamento da questo...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi