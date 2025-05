Incentivi 2%, tempi di liquidazione decisi dalle stazioni appaltanti

La sezione della Corte dei Conti, reg Lombardia, con la recente deliberazione n. 120/2025 risponde ad un interessante quesito circa i tempi di liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche e in particolare se la stessa liquidazione possa essere anticipata – rispetto alla realizzazione complessiva dell’intervento almeno in relazione ai funzionari/collaboratori del Rup «che esauriscono la loro attività prima della conclusione dell’opera o lavoro, servizio, fornitura».

In particolare, a titolo esemplificativo...