Fallimento della concessionaria, responsabilità erariale anche per il dirigente «inerte»

Responsabilità erariale per il dirigente inerte nell’attivare tempestivamente i previsti rimedi per il recupero dei crediti vantati dall’ente nei confronti della concessionaria inadempiente, impedendo, da un lato di limitare i danni subiti dal Comune e, dall’altro, di recuperare, sia pure parzialmente, i crediti vantati. Lo si riscontra nella sentenza n. 30/2024 della Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la regione Marche.

la Procura aveva chiamato a rispondere, in via sussidiaria, il funzionario...