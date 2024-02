Fdi, Lega e Fi uniti a Cagliari ma divisi sul terzo mandato

Uniti sul palco divisi in Parlamento e non solo. La sintesi è più o meno questa. A Cagliari Giorgia Meloni assieme a Matteo Salvini e Antonio Tajani e ai leader centristi Maurizio Lupi e Lorenzo Cesa esalta in un tripudio di bandiere di Fratelli d’Italia l’unità del centrodestra: «Possono dire quello che vogliono, noi non stiamo insieme per costrizione, stiamo insieme da trent'anni per scelta», dice la premier nel comizio di chiusura della campagna elettorale di Paolo Truzzu candidato alla guida ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi