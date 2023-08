Ferrovie Nord appalta per 65 milioni interventi di rinnovamento della rete di M.Fr

Due interventi distinti in lotto unico. Offerte entro il 14 settembre









Ferrovie Nord manda in gara i lavori di completamento dei programmi di rinnovo armamento intera rete iseo "sostituzione biblocco tratta Brescia–Bornato e tratta Artogne–Edolo" per un valore di oltre 65 milioni di euro (esattamente 65.103.776,21 euro di cui circa 450mila di oneri della sicurezza). La gara - con procedura aperta - include due interventi distinti: la tratta Brescia-Bornato per un valore di poco più di 17,7 milioni di euro e la più impegnativa tratta Artogne-Edolo del valore di oltre...