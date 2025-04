In Sicilia Cme si aggiudica un appalto Rfi del Passante ferroviario di Palermo

In Sicilia, Cme si aggiudica la gara lanciata da Rfi per il completamento delle fermate Lolli e Papireto e degli impianti di sicurezza della galleria Orleans-Norbartolo. Si tratta di un intervento funzionale al completamento del Passante di Palermo. Il Consorzio imprenditori edilizi società cooperativa ha presentato un’offerta vincente con circa tre milioni di euro sull’importo iniziale del bando. In precedenza, la stessa gara di Rfi era andata deserta.

