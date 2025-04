Opere irrigue, a Trapani e Palermo in gara interventi per 14,4 milioni

In Sicilia vanno in gara due interventi per opere irrigue dal valore complessivo di 14,4 milioni. Il Consorzio di bonifica 1 Trapani appalta a Castelvetrano i lavori di manutenzione straordinaria della rete irrigua della conca del fiume Delia alimentata dalla diga Trinità - secondo stralcio funzionale. Il bando da 8.908.216 euro riguarda il prosieguo del completamento dei lavori relativi agli interventi di manutenzione straordinaria delle opere di distribuzione irrigua delle acque invasate nel serbatoio...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi